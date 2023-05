Seine-Saint-Denis : une cour oasis au collège Paul-Serelle de Noisy-le-Grand

Depuis avril 2023, les élèves du collège Paul-Serelle, à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), participent à une concertation portant sur la création d’une cour oasis au sein de l’établissement. Cette procédure, qui sera clôturée fin mai, vise à déterminer les perspectives d’aménagement des espaces extérieurs. Selon le calendrier prévisionnel, les plans détaillés devraient être présentés officiellement d’ici à la fin de cette année. Les travaux seront réalisés durant l’été 2024, en vue d’une livraison avant la rentrée scolaire suivante.

Ce projet, inscrit dans le réaménagement du groupe scolaire, est porté par la municipalité de Noisy-le-Grand avec la collaboration du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Seine-Saint-Denis (CAUE 93). La création de cette cour oasis aidera à favoriser le ruissellement des eaux pluviales et à lutter contre les pics de chaleur. Avec l’installation des îlots de fraîcheur, la nouvelle cour offrira un cadre extérieur plus agréable aux élèves.