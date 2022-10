Seine-Saint-Denis : un réseau géothermique sera opérationnel d’ici à 2025 à Dugny et au Bourget.

Dans les communes de Dugny et du Bourget (Seine-Saint-Denis), le projet de construction d’un puits et la création d’un réseau de chaleur sont lancés. Cette convention adoptée en septembre 2022 a été signée par Bruno Beschizza, le président de Paris Terres d’envol, et par Yves Lederer, le président du groupe Coriance.

Les travaux consistent à creuser un puits de chaleur d’ici à 2025. La centrale géothermique sera équipée de pompes à chaleur et de quatre chaudières. La chaufferie sera entourée d’un espace vert d’environ 2 700 m². Par ailleurs, le programme inclut la construction d’équipements, dont un terrain de sport et des potagers urbains. Des panneaux photovoltaïques seront mis en place sur la toiture de la chaufferie occupant une surface de 275 m².

Ce réseau distribuera une chaleur créée par environ 90 % d’énergie renouvelable, soit 77 GWh par an. Il devrait permettre aux habitants de bénéficier d’un prix modéré pour le chauffage. Notons que le groupe Coriance finance pour plus de 50 millions d’euros la construction de ce réseau de chaleur.