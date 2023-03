Seine-Saint-Denis : un projet de complexe culturel sur la friche des laboratoires Éclair à Épinay-sur-Seine

Les anciens laboratoires du groupe Éclair à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) vont devenir un centre d’accueil d’événements culturels. D’ici à l’été 2023, les espaces extérieurs seront réaménagés afin de créer un restaurant, des boutiques, des salles de répétition et une galerie d’exposition. S’y ajouteront une salle de spectacle d’une capacité de 400 places, un théâtre de 300 places, une buvette et un parc urbain d’environ un hectare.

Les bâtiments, laissés vacants depuis 2015, seront réorganisés et transformés en bureaux et en espaces de travail pour des artistes, des artisans, des architectes et des compagnies de théâtre. Ces locaux regrouperont des pôles dédiés notamment à la construction et à l’art visuel. Ils pourront accueillir plus de 200 occupants, qui seront sélectionnés dans le cadre d’un appel à résidents.

Le projet est porté par le collectif Soukmachines, un spécialiste de l’événementiel et de l’urbanisme transitoire. Il vise à faire du site un haut lieu culturel, doté d’espaces de convivialité et de détente ouverts à tous.