Seine-Saint-Denis : un plan global d’entretien des bâtiments scolaires à Aubervilliers

À Aubervilliers, la rénovation des écoles s’inscrit dans le cadre des travaux prévus sur les bâtiments municipaux en 2022.

La Ville d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) compte 16 écoles maternelles et 20 écoles élémentaires. Cette année, elle prévoit des travaux dans une douzaine d’établissements scolaires pour 8,2 millions d’euros. Ce montant est inclus dans l’enveloppe des investissements pour l’ensemble des bâtiments municipaux en 2022.

La Municipalité a établi, avec la direction du développement, un ordre de priorité en fonction de l’urgence des travaux. Selon Samuel Martin, adjoint au maire à la politique de la ville d’Aubervilliers, il y aurait eu un manque d’entretien des écoles pendant des années, ajoutant qu’un « petit sinistre non réparé peut vite entraîner des dégâts coûteux ». Ainsi, la réfection et la remise aux normes de la plomberie et du réseau d’adduction d’eau de l’école Robespierre vont être réalisées pour un montant de 350 000 euros.

En outre, d’autres travaux sont prévus dans les écoles retenues pour cette opération de rénovation. Les travaux seront nombreux et concerneront la réfection d’une toiture, le remplacement de clôtures ou de grilles, l’isolation des fenêtres, les menuiseries extérieures, l’électricité, la plomberie… Précisons que, sur les 8,2 millions d’investissement du pôle éducation, environ 3,7 millions d’euros seront alloués à la construction d’un nouveau groupe scolaire et d’une crèche dans le futur quartier du Fort d’Aubervilliers.