Seine-Saint-Denis : un nouveau commissariat à Aulnay-sous-Bois en 2026

Un nouveau commissariat va être construit à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Devant être mis en service en 2026, le bâtiment sera implanté près du complexe sportif du Moulin-Neuf. En plus des locaux alloués à la police nationale, il comprendra une nouvelle base opérationnelle pour la Compagnie de sécurisation et d’intervention (CSI).

L’édifice sera construit sur près de 4 000 m2 de surface. Il permettra d’accueillir le public dans un meilleur cadre et d’améliorer les conditions de travail des agents de la police nationale. Il servira également à renforcer les dispositifs de sécurisation dans les localités d’Aulnay-sous-Bois et de Sevran (Seine-Saint-Denis). À cette fin, une servitude de passage de 180 mètres sera aménagée entre le bâtiment et la rue Charlie-Chaplin afin d’offrir une sortie secondaire aux policiers.

Au total, près de 20 millions d’euros seront mobilisés dans la construction du bâtiment. Le financement du projet sera pris en charge par la municipalité d’Aulnay-sous-Bois, la région Ile-de-France et l’État par le biais du ministère de l’Intérieur.