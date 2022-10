Seine-Saint-Denis : un nouveau centre-ville en 2028 à La Courneuve

La ville de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) et le territoire de Plaine Commune ont commencé la démolition de l’ancienne usine KDI pour y construire un nouveau centre-ville plus attrayant et plus verdoyant. Cette opération laissera un espace de 5,5 hectares pour l’aménagement.

Dans le cadre de ce chantier, 1 000 logements, dont 30 % de logements sociaux et 60 % d’appartements en accession, seront construits. Les travaux devraient être lancés d’ici à la fin 2024. Afin de redynamiser la ville, des commerces, des associations et divers services seront également accueillis dans le nouveau centre. Ils occuperont une surface de 3 915 m² au rez-de-chaussée des immeubles. Ce projet inclut aussi la création d’un groupe scolaire et d’îlots de fraîcheur.

La démolition de l’ancienne usine et l’aménagement des espaces publics du nouveau centre-ville de La Courneuve s’élèvent à plus de 42 millions d’euros. Ces interventions seront financées par le territoire de la Plaine Commune. Elles bénéficieront également d’une subvention de 1 600 000 euros du plan de relance pour le recyclage des friches.