Seine-Saint-Denis : un bassin de rétention pour prévenir les inondations à Gagny et à Neuilly-sur-Marne

À Gagny (Seine-Saint-Denis), un bassin de rétention d’eau, d’une capacité de 30 000 m3, devrait voir le jour en 2024. Il sera enterré sous le ru Saint-Baudile. Ce bassin servira à stocker temporairement les eaux usées, acheminées par ce ruisseau, et permettra aussi de prévenir les risques de débordement lors des périodes pluviales.

Un montant de 53 millions d’euros est mobilisé pour la réalisation des travaux qui ont été lancés officiellement le 30 novembre 2022. L’opération est portée par le Département, le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne et l’État, à travers l’agence de l’eau Seine-Normandie. Par ailleurs, cette initiative vise également à assainir les rivières de la Marne et de la Seine, en vue des compétitions de baignades des Jeux olympiques de Paris 2024. Cette opération s’inscrit aussi dans le plan « Qualité de l’Eau et Baignade », piloté par la région Ile-de-France et approuvé par le département de la Seine-Saint-Denis.