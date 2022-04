Seine-Saint-Denis : travaux au parc municipal des sports d’Épinay-sur-Seine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La mairie d’Épinay-sur-Seine rénove les installations au sein du parc municipal des sports.

La mairie d’Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) a prévu d’engager des travaux au sein du parc municipal des sports. Au cours du mois d’avril 2022, une pelouse synthétique sera posée sur le terrain de football et une opération de remise aux normes sera effectuée. Les dimensions du terrain passeront ainsi de 100 mètres sur 60 à 105 mètres de longueur sur 68 de largeur. Avec cette modification, la municipalité espère proposer plus de créneaux pour les usagers, notamment pour les étudiants et les joueurs de l’Académie de football d’Épinay-sur-Seine (AFE).

Du côté de la piste d’athlétisme, un nouveau revêtement répondant aux normes olympiques sera mis en place. L’éclairage et les clôtures seront également rénovés. À cela s’ajoutera une restructuration des tribunes et des vestiaires. Selon la collectivité, ces opérations visent à réhabiliter les installations du parc des sports afin d’en faire un lieu de préparation pour les participants aux Jeux olympiques de 2024. Précisons qu’un budget de 2,3 millions d’euros est mobilisé pour financer l’ensemble des travaux qui se poursuivront jusqu’en 2023.