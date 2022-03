Seine-Saint-Denis : Saint-Denis entamera sa métamorphose à l’été 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le projet de rénovation du centre-ville de Saint-Denis devrait commencer cet été.

Le centre-ville historique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) va être transformé conformément au nouveau programme national de renouvellement urbain. Selon le calendrier de réalisation des travaux, le lancement de l’opération est prévu pour l’été 2022. La première phase de ce chantier qui durera deux ans, sera effectuée sur la place Jean-Jaurès, le secteur du marché et la Maison des Arbalétriers. Elle comprend notamment la transformation des espaces publics avec une végétalisation, l’implantation de nouveaux commerces et la création d’aires de jeux ouvertes à tous.

La reconfiguration des autres secteurs du centre-ville s’échelonnera jusqu’en 2028. La deuxième phase du projet, prévue sur un an, concernera le rez-de-chaussée des îlots 8 et 9. La troisième étape du chantier devrait se dérouler entre 2025 et 2026, et portera sur la rénovation du rez-de-chaussée de l’îlot 7 et de la place du Caquet. La dernière étape, programmée entre 2026 et 2028, permettra de transformer l’îlot Haguette et l’îlot 3.

En parallèle, des travaux de réhabilitation seront menés sur 852 logements. L’objectif de ce programme est d’améliorer le cadre de vie dans son ensemble et de rendre le quartier plus attractif. Précisons que cette initiative découle d’un projet commun entrepris par l’établissement public territorial Plaine Commune, par la Ville de Saint-Denis et par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, ainsi que par plusieurs bailleurs sociaux