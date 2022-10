Seine-Saint-Denis : Restauration des vitraux du déambulatoire de la Chapelle Saint-Deni

Les vitraux de la basilique Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) retrouveront leur éclat fin décembre 2022. Le chantier de restauration de cet édifice cultuel, classé au titre des monument historiques, consiste à remplacer les vitraux fac-similés, et ceux qui sont perdus, vendus ou brisés. Certains vitraux, les plus anciens, seront conservés au laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) à Champs-sur-Marne.

La réalisation des travaux de rénovation a été confiée par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) à l’entreprise Vitrail France. La première étape du chantier porte sur le renforcement des verrières des cinq chapelles centrales de la basilique.

Tout au long des travaux, les anciens vitraux déposés au LRMH seront strictement copiés à l’identique. S’y ajoutera la création des vitraux des baies huit et dix. Par ailleurs, les panneaux indemnes seront également restaurés sans modification et sans recomposition. Le coût total du projet s’élève à plus de 2 millions d’euros.