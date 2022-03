Seine-Saint-Denis : restauration de l’église Saint-Médard à Épinay-sur-Seine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Épinay-sur-Seine, les travaux de l’église Saint-Médard débuteront au deuxième semestre 2023.

L’église Saint-Médard s’impose comme le plus vieil édifice de la ville d’Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Un programme de restauration a été engagé pour préserver et revaloriser ce patrimoine historique. Du renforcement des fondations à la remise en peinture, en passant par la mise aux normes de l’électricité et la réfection des vitraux, l’église sera entièrement restaurée. Le chantier devrait commencer au second semestre 2023 pour s’achever à l’horizon 2026. Des travaux de sondages géotechniques sont prévus du 18 au 26 mars 2022 dans le cadre de l’étude de réhabilitation de l’édifice.

Ce vaste chantier de restauration inclura la remise à niveau et le nettoyage du grand orgue construit en 1893. Selon Christian Lesaulnier, le maire d’Épinay-sur-Seine, ces opérations sont indispensables pour donner une nouvelle jeunesse à cet instrument. Ce dernier ne sera remis en service qu’à l’issue des travaux de l’église. Soulignons que, depuis 2020, l’association Saint-Médard pour l’orgue et son rayonnement (ASMOR) a mis un harmonium à disposition pour célébrer les offices religieux. Outre l’orgue, une partie du mobilier est inscrite à l’inventaire des monuments historiques, dont des lambris sculptés du XVIIIe siècle.