Seine-Saint-Denis : rénovation du quartier des Beaudottes à Sevran

Le quartier des Beaudottes à Sevran (Seine-Saint-Denis) va faire l’objet d’un chantier de rénovation porté par la mairie, l'intercommunalité Paris Terres d'Envol et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Le projet vise à renouveler l’offre d’habitation, à redynamiser l’activité dans le secteur et à réaliser de nouveaux espaces publics.

L’opération portera sur la réhabilitation de 600 appartements et sur la construction d’un millier de logements. De nouveaux commerces et des équipements publics seront aussi mis en place, comme un centre socioculturel, une bibliothèque et une maison de quartier. S’y ajouteront la création d’espaces végétalisés et la densification du réseau viaire dans le secteur. Une coulée verte sera notamment aménagée entre la gare de Sevran-Livry et le centre-ville. Plusieurs axes routiers, dont l’avenue Dumont-d’Urville, seront également requalifiés.

Le coût du projet est estimé à 300 millions d’euros. Pour le financement, l'ANRU va débloquer une subvention d’un montant de 210 millions d’euros. Précisons qu’une phase de concertation est actuellement menée afin d’informer les habitants.