Seine-Saint-Denis : rénovation des quartiers du Cordon et du Vieux Saint-Ouen d’ici à 2030

Les quartiers du Cordon et du Vieux Saint-Ouen sont au cœur d’un important projet d’embellissement, de rénovation et de végétalisation.

Déposé par les équipes municipales, le projet de rénovation des quartiers du Cordon et du Vieux Saint-Ouen à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) a été présenté lors des réunion publiques des 1er et 2 décembre 2021. Ces réunions ont permis d’exposer les grandes lignes de cet important programme issu d’une série de concertations avec les habitants.

Le projet vise l’amélioration de la qualité de vie. Il prévoit, dans ce cadre, d’ouvrir les deux quartiers sur le reste de la ville. L’embellissement des espaces publics, la rénovation des équipements, l’implantation de commerces et la végétalisation des espaces sont parmi les grands axes du programme.

Concernant l’habitat, une réhabilitation profonde de 259 logements gérés par Antin Résidences et de 278 logements Semiso est annoncée à Cordon. À cela s’ajouteront la construction de plus de 170 logements neufs et la destruction de 256 logements Semiso. Côté Vieux Saint-Ouen, la réhabilitation de plus de 900 logements Semiso est programmée. Au total, environ 103 millions d’euros seront engagés pour Cordon, et à peu près 160 millions d’euros pour le Vieux Saint-Ouen.