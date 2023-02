Seine-Saint-Denis : rénovation des logements au sein de la résidence Gabriel Péri à Aubervilliers

La mairie et l’Office public de l’habitat (OPH) d’Aubervilliers ont présenté, en janvier 2023, les grandes lignes de la réhabilitation de la résidence Gabriel Péri. L’opération portera tout d’abord sur l’amélioration de l’étanchéité et sur l’embellissement des façades des immeubles d’habitation. Elle se concentrera ensuite sur la rénovation des logements et sur la mise en conformité de l’ensemble des installations (réseau électrique, ventilation, chauffage…). Enfin, des travaux de restauration seront entrepris dans l’ensemble des parties communes.

Le chantier est planifié en deux phases. La première concernera les immeubles de la zone est : la tour 1, la tour 11 Éluard et la barre Éluard. La seconde phase consistera à moderniser les immeubles de la zone ouest : les tours Jouis et Nouvian, les barres Nouvian et Jouis. L’opération inclura des travaux de résidentialisation : aménagement des espaces publics, requalification des voies de circulation et création d’aires de jeux.

Ce projet est financé grâce à une subvention d’environ 5 millions d’euros, obtenue par l’OPH dans le cadre du plan de relance.