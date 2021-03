Seine-Saint-Denis : renouvellement des voies du T4 entre Bondy et Aulnay-sous-Bois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Ferroviaire Supprimer Valider Valider

En Seine-Saint-Denis, 6 km de voies, entre Bondy et Aulnay-sous-Bois, seront remplacés, pour renforcer la sécurité de la ligne T4.

Ce sont plus de 6 km de rails qui vont être remplacés entre Bondy et Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Ce chantier est la première opération d’envergure depuis la mise en service du tram T4 en 2006. Son objectif est d’améliorer la régularité, de renforcer la sécurité de la ligne T4, et de faire bénéficier les usagers d’installations résistantes, performantes et adaptées.

Les travaux se déroulent en trois phases, dont la phase préparatoire, qui a été réalisée le 12 février dernier. Actuellement, le chantier porte sur les travaux principaux, c’est-à-dire le remplacement des rails. Cette opération est réalisée en continu 7 jours sur 7 et entraîne une interruption de la circulation sur l’ensemble de la ligne. Elle devait être achevée le 28 février 2021. La dernière phase concerne les travaux de finition, qui s’étaleront du 1er au 19 mars 2021.