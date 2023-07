Seine-Saint-Denis : reconstitution du foyer Bara à Montreuil

Les travaux de reconstruction du foyer Bara, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ont avaient commencé en 2018 avec la démolition du bâtiment, devenu vétuste. Démarrée Débutée en octobre 2021, l’édificationla construction de la nouvelle résidence s’est achevée cette année. Les premiers résidents y ont commencé à y emménager emménagé en avril 2023.

Le nouveau foyer comprend 160 logements autonomes, équipés de deux ascenseurs. Chaque appartement et ou studio disposent d’un coin cuisine et d’une salle d’eau. Le rez-de-chaussée abrite un local commercial de 40 m². En outre, les occupants bénéficient d’une salle polyvalente et d’un local à vélos.

Ce programme, chiffré à plus de 10 millions d’euros, a été réalisé par Bouygues Immobilier. Labellisée E3C1 et NF Habitat HQE, l’infrastructure a été construite suivant la démarche de sobriété énergétique. Des panneaux solaires installés en toiture assurent, notamment, le fonctionnement de la chaufferie collective au gaz. Enfin, la résidence est agrémentée d’un îlot paysager permettant de profiter d’un espace végétalisé.