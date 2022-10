Seine-Saint-Denis : réaménagement du square Jean-Jaurès à La Courneuve

Accompagnée par l’établissement public territorial Plaine Commune, la ville de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) a lancé le réaménagement du square Jean-Jaurès, situé à l’angle de l’avenue Jean-Jaurès et de la rue Danton. Le projet a fait l’objet d’une démarche de concertation avec les habitants depuis 2020. Il est ensuite entré en phase de concrétisation début septembre 2022 pour une ouverture prévue d’ici à début 2023.

Les travaux consistent à réaménager les 4 000 mètres carrés d’espace public constituant le parvis, le square, le lycée Arthur-Rimbaud et la sente. Cette dernière relie l’avenue Jean-Jaurès à la rue Anatole-France. Le chantier comprend la reconfiguration des cheminements piétons, la rénovation de l’éclairage public, la végétalisation des espaces et la requalification de l’aire de jeux pour les plus jeunes. La mise en place d’un système d’arrosage et d’une aire de brumisation est aussi programmée. À cela s’ajoutera la pose d’un mobilier urbain choisi en amont avec les habitants lors de la phase de préfiguration. À l’issue des opérations, le lieu constituera également un nouvel espace de détente à proximité immédiate de la station du 8-Mai-1945 et du marché.