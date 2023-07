Seine-Saint-Denis : réaménagement du quai du Châtelier sur L'IÎle-Saint-Denis

Depuis le 12 juillet 2023, le quai du Châtelier sur L'IÎle-Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis, est fermé à la circulation. Des travaux d’aménagement sont en cours, entre le boulevard Marcel- Paul et le pont de l’autoroute A86. Ils correspondent la finalisation des rénovations entreprises en 2022 sur la chaussée et sur l’ensemble des espaces attenants. Rappelons que ces opérations consistaient à rehausser la couche de roulement et restructurer les trottoirs ainsi que les accotements de la voie.

Le réaménagement du quai devrait durer jusqu’à la fin du mois d’août 2023. Le chantier a pour objectif de pérenniser la section qui accueillera la nouvelle passerelle reliant L'IÎle-Saint-Denis et Saint-Denis. L’ouvrage en question sera achevé au cours du second semestre 2023. Réservé aux transports collectifs et aux modes de déplacement actifs, il proposera un accès direct entre l’écoquartier fluvial de l’île et la future gare Saint-Denis Pleyel du Grand Paris Express.