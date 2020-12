Seine-Saint-Denis : réaménagement de la rue d’Amiens

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Un an de fermeture pour la rue d’Amiens à Seine-Saint Denis.

Un vaste chantier de réaménagement est lancé depuis 2018 dans le quartier des Tartres, à cheval sur les 3 communes de Pierrefitte-sur-Seine, Stains et Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). La zone accueillera toutes les fonctions urbaines et l’espace vert le plus important de la Plaine Commune.

La rue d’Amiens fera ainsi l’objet de travaux de restructuration. L’opération concerne l’aménagement de larges trottoirs ainsi que la création d’une piste cyclable et de places de stationnement. Le projet a débuté le 9 décembre 2020 pour une livraison programmée fin 2021.

Une fermeture totale de la rue d’Amiens est prévue entre les avenues de Stalingrad et d’Emile Zola pendant toute la durée des travaux. Le stationnement sera également interdit à l’intérieur du périmètre de l’opération. Les accès piétons et voitures seront cependant maintenus pour les riverains et le collège Barbara.