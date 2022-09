Seine-Saint-Denis : réaménagement à venir pour l’avenue Victor-Hugo à Aubervilliers.

À Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), l’avenue Victor-Hugo, située sur le tracé de la RD901, fera l’objet de travaux de réaménagement. Le projet a été présenté officiellement lors d’une réunion publique organisée le 27 septembre 2022.

Les opérations de restructuration porteront sur le rétrécissement de la voie de circulation des automobiles et sur la matérialisation d’une voie cyclable sécurisée sur les trottoirs. De nouvelles places de stationnement seront aussi créées et les espaces publics seront agrandis et végétalisés. Dans un souci de sécurité, un plateau surélevé sera aménagé au niveau du passage des Chalets.

Le projet sera mené conjointement par le département de la Seine-Saint-Denis, l’établissement public territorial Plaine Commune et la ville d’Aubervilliers. Il vise à apaiser la circulation sur l’avenue et à offrir des espaces publics plus confortables pour les usagers. Il s’inscrit également dans la continuité des travaux de réaménagement effectués par la RATP aux abords des nouvelles stations de métro de la ligne 12 à Aubervilliers.