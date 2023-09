Seine-Saint-Denis : projet du futur écoquartier de la gare de Pantin

Depuis 2010, le projet de transformation de la gare de Pantin (Seine-Saint-Denis) en un écoquartier est en cours. Dans le cadre du plan local d’urbanisme intercommunal, une concertation publique a été lancée le 21 août 2023 pour recueillir l’avis des habitants jusqu’à la mi-septembre.

Le plan d’aménagement couvre une superficie de 40 hectares et concerne la création d’espaces verts, le développement d’activités diverses ainsi que la construction de logements et de bureaux. Parmi les 1 400 logements prévus, sur une superficie d’environ 135 000 m², plus de 30 % seront consacrés à des résidences sociales. Le projet comprend aussi l’aménagement de près de 120 000 m² pour des immeubles administratifs et de 6 500 m² réservés à des commerces et des services de proximité. S’y ajoutera un équipement scolaire.

L’aménagement d’un parc de quatre hectares, comprenant des allées et des promenades végétalisées, est également prévu. Une passerelle piétonne facilitera la liaison entre les différents points du quartier des Quatre-Chemins et le sud de la ville.