Seine-Saint-Denis : projet de rénovation de l’habitat privé à Aubervilliers

La Ville d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et l’EPT Plaine Commune poursuivent le projet de requalification de l’habitat privé, lancé en 2010 dans la commune. Plusieurs îlots d’habitation du quartier Villette-Quatre-Chemins vont ainsi bénéficier d’une rénovation d’ici à 2026, comme le Centre-Moutier, l’îlot Port-Fabien, l’îlot des Noyers et les îlots Port-Landy 1 et 2.

Actuellement en phase de concertation publique, l’opération prévoit la démolition de plus de 150 logements dégradés. Elle portera également sur la construction d’environ 400 logements et sur la rénovation de près de 1 500 autres. S’y ajouteront la création de 1 200 m2 d’espaces de commerces et le réaménagement du réseau viaire ainsi que des espaces publics dans les secteurs concernés. La sécurisation de la rue du Moutier et la piétonnisation du passage Alleg figurent également parmi les aménagements envisagés.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain (NPNRU) du quartier Villette-Quatre-Chemins. L’objectif est de proposer une offre de logements abordables et de qualité dans le secteur.