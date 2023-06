Seine-Saint-Denis : présentation du projet de renouvellement urbain du quartier de la Noue-Caillet à Bondy

La municipalité de Bondy (Seine-Saint-Denis) et l’établissement public territorial Est Ensemble ont dévoilé fin mai 2023 le projet de renouvellement urbain du quartier de la Noue-Caillet. Des travaux de réhabilitation et de résidentialisation seront réalisés sur plus de 240 logements appartenant à Seine-Saint-Denis Habitat. Des commerces, des espaces culturels, des locaux d’activités économiques ainsi que des équipements récréatifs et sportifs vont également être créés. Précisons que les premiers aménagements vont se concentrer sur les résidences situées autour de l’avenue Jean-Moulin et de l’autoroute A3.

La métamorphose de ce quartier fait partie du programme de renouvellement urbain de Bondy. L’opération va contribuer à une harmonisation de l’urbanisme de la commune dont l’objectif principal est de favoriser l’intégration urbaine grâce au développement des transports en commun et à la création de lieux de vie plus dynamiques et plus accueillants.