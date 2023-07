Seine-Saint-Denis : première phase de réaménagement pour le renouvellement du centre historique de Saint-Denis

Depuis le 10 juillet 2023, des aménagements sont réalisés dans le centre historique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Les travaux concernent les places Jean-Jaurès et Pierre-Dupont. Ils portent sur la pose de pavage neuf et sur la plantation de différentes espèces végétales. Ils consisteront également à remplacer l’éclairage public et à réhabiliter les réseaux d’eau et d’assainissement. S’y ajoutera l’installation de brumisateurs et d’équipements ludiques divers.

Selon le calendrier prévisionnel, le chantier durera cinq mois. Il s’inscrit dans le cadre de la première phase du projet de renouvellement urbain du centre-ville de Saint-Denis. Une fois cette première étape terminée, de nouveaux aménagements d’espaces publics seront entrepris sur la place du Caquet et au sein des îlots d’habitation 3, 7, 8 et 9. En parallèle, des opérations de résidentialisation, de réhabilitation et de requalification seront effectuées sur une partie des immeubles d’habitation. Elles visent à améliorer le cadre de vie des habitants et à renforcer l’attractivité du quartier.