Seine-Saint-Denis : ouverture de trois nouvelles écoles à Saint-Ouen

La rentrée scolaire de septembre 2023, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), a été marquée par l'inauguration de trois nouveaux groupes scolaires. Ce programme de rénovation mené par la municipalité vise à promouvoir une éducation de qualité. Les établissements ont été baptisés en l'honneur de trois femmes inspirantes : Colette Besson, Andrée Chedid et Aretha Franklin.

Les infrastructures ont été construites dans le cadre du respect des normes écologiques en vigueur. Ainsi, une attention particulière a été apportée à la végétalisation des espaces afin de contribuer à la protection de l'environnement local. Pour les écoles Colette-Besson et Andrée-Chedid, des matériaux plus perméables ont remplacé partiellement les revêtements de sol traditionnels. Cette intervention devrait permettre une gestion plus efficace des eaux pluviales.

Un budget d’environ 67 millions d'euros a été mobilisé pour la réalisation de ces projets. La municipalité a participé au financement des travaux, complété par des aides supplémentaires sous forme de subventions.