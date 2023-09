Seine-Saint-Denis : ouverture d’un nouveau campus d’Audencia à Saint-Ouen

Le nouveau campus de l’école supérieure de commerce Audencia, situé à Saint-Ouen dans le département de la Seine-Saint-Denis, a accueilli les étudiants pour la rentrée 2023. L’aménagement de cette infrastructure s’inscrit dans le cadre d’une démarche de développement et de collaboration avec la communauté locale.

Les travaux de construction ont débuté en 2021 et ont été répartis en plusieurs phases. Les interventions ont commencé par la préparation du terrain et la mise en place des fondations et des infrastructures primaires. Les étapes suivantes ont porté sur la construction des différents niveaux du bâtiment, aboutissant à un espace destiné à accueillir les activités académiques.

Ce site a été conçu pour répondre aux exigences d'un enseignement moderne. Il dispose de 21 salles, équipées de matériel à la pointe de la technologie. L’espace extérieur comprend un jardin ainsi que deux rooftops pour offrir des zones de détente aux étudiants. L'objectif est d'y accueillir jusqu'à 2 000 étudiants d'ici à 2025.