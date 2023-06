Seine-Saint-Denis : modernisation de la station de tramway La Ferme à Bobigny

La rénovation des stations du tramway T1 de Bobigny (Seine-Saint-Denis) continue. Après la refonte de la station Libération, achevée fin mai 2023, c’est au tour de la station La Ferme de bénéficier de travaux. Le chantier durera jusqu’en septembre 2023. Il portera sur l’élargissement des quais, sur l’aménagement d’un espace détente plus agréable et sur l’amélioration de la circulation aux abords de la gare. L’accessibilité sera renforcée avec de nouveaux accès depuis la voirie et l’installation de rampes.

Rappelons que la modernisation de la ligne T1 permettra l’accueil de nouvelles rames en 2024. Cette opération vise également à anticiper le prolongement vers Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) en 2030. Dix-neuf stations situées entre la gare de Saint-Denis et l’hôtel de ville de Bobigny sont concernées par ce projet. Les travaux sont sous la maîtrise d’ouvrage de la Régie autonome des transports parisiens (RATP). Cette dernière assure le financement de ce programme chiffré à plus de 60 millions d’euros.