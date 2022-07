Seine-Saint-Denis : mise en accessibilité de la gare de Saint-Denis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Gare Supprimer Valider Valider

La gare de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sera accessible aux personnes à mobilité réduite à partir de septembre 2022.

Afin de réaliser les travaux de mise en accessibilité, la gare de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sera fermée durant les week-ends du 8 au 11 juillet, du 15 au 18 juillet, du 9 au 12 septembre et du 16 au 19 septembre 2022. Prévus de nuit, ces aménagements comprendront l’installation d’abris filants sur les quais, la pose de divers revêtements et équipements, la création d’une double entrée, l’agencement du parvis et la création d’un nouveau passage souterrain de 10 mètres de largeur sur 70 mètres de longueur.

Ce chantier s’inscrit dans les opérations de mise en accessibilité des gares importantes du territoire, conformément au schéma directeur d’accessibilité établi par Ile-de-France Mobilités, Réseau ferré de France et SNCF. Précisons que la gare de Saint-Denis est désignée comme la cinquième de la région Île-de-France, hormis celles de la ville de Paris.