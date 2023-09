Seine-Saint-Denis : livraison de la première partie du parc de la zone d’aménagement concerté des Tartres

La future zone d’aménagement concerté des Tartres, dans le département de la Seine-Saint-Denis, est un site de 30 hectares, à cheval sur les communes de Pierrefitte-sur-Seine, de Saint-Denis et de Stains. Une partie de son futur parc central a été ouvert au public à la mi-septembre 2023. Celle-ci se compose d’une prairie, d’un espace de pause et d’aires de pique-nique. Elle dispose aussi d’un petit bois (support de biodiversité), d’une promenade et de cheminements piétons. Un budget de 2,7 millions d’euros et deux ans de travaux ont été nécessaires à la réalisation de cet espace de verdure.

Selon les plans du projet de la ZAC des Tartres, deux autres espaces de verdure compléteront cette première livraison. L’ensemble proposera des aires de jeux, des promenades bordées d’arbres fruitiers et des espaces boisés. Les terrains environnants accueilleront des résidences, composées de logements étudiants et d’appartements en locatif social et en accession à la propriété. Ils seront également aménagés pour permettre la création de locaux d’activités et de commerces.