Seine-Saint-Denis : les travaux d’aménagement de la ligne 11 du métro confiés à Vinci Construction

Les entreprises Chantiers Modernes Construction et CBI assureront les travaux de prolongement de la ligne 11 du métro parisien dans les communes de Seine-Saint-Denis.

La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et Île-de-France Mobilités ont choisi deux filiales de Vinci Construction France pour assurer un projet d’aménagement de quatre nouvelles stations : Montreuil-Hôpital, Place Carnot, Serge Gainsbourg et La Dhuys. Les travaux concernent le prolongement de la ligne 11 du métro parisien entre les communes des Lilas et de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Le coût des travaux confiés à Chantiers Modernes Construction et CBI est évalué à 32,7 M€. Ces travaux portent particulièrement sur l’aménagement et le second œuvre des quatre stations, à savoir la menuiserie, le revêtement, la couverture-étanchéité, la façade, le petit génie civil intérieur, la serrurerie et la peinture. Le chantier a démarré en mars 2021, et son délai de construction est de 32 mois.