Seine-Saint-Denis : les infrastructures à venir dans le quartier Confluence à Saint-Denis

La municipalité de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a présenté le calendrier du projet de transformation du quartier Confluence. De nombreuses constructions et de nouveaux aménagements sont attendus d’ici à l’horizon 2024.

Sur la place de la Confluence, les espaces publics seront reconfigurés. Plus de 200 places de stationnement seront créées. Les terminus des bus 254 et 274 seront modifiés, et des améliorations seront apportées au niveau des accès à la gare, à la station de tramway T1 et aux arrêts de bus.

Aux abords de la gare de Saint-Denis-Pleyel, une quarantaine de logements sociaux verront le jour. L’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) ouvrira également ses portes.

Au sein du pôle gare, le parvis est sera restructuré et la zone sera végétalisée. Des centaines de places de stationnement vont aussi être aménagées sur les côtés ouest et est. À cela s’ajoutera une station Vélib qui sera implantée rue du Port.