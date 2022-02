Seine-Saint-Denis : les grands projets de la Ville pour l’année 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

En 2022, des projets d’envergure vont animer la ville du sud de la Seine-Saint-Denis

Pour la ville de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), l’année 2022 sera l’occasion de concrétiser ses engagements, dans la continuité de ce qui a été entrepris ces derniers mois. Les projets d’urbanisme, de patrimoine, d’éducation et des transports en font partie, afin de redonner à la ville toute sa splendeur.

La rénovation du lac des Mares-Dimanches est l’un des chantiers de la Ville. Ayant débuté durant l’été 2021, l’opération va se poursuivre cette année pour transformer ce site en un lieu de loisirs. La livraison du projet est prévue pour 2023. La poursuite des travaux de nettoyage et de sécurisation du fort de Villiers est également au programme, avec l’ambition d’ouvrir le site au public en septembre 2022. La ligne de métro SK fera aussi l’objet d’une réhabilitation, en vue d’en faire un lieu de vie pour les habitants et les entreprises du territoire. L’aménagement de lieux de restauration et d’exposition ainsi que de murs d’escalade, est prévu avant sa mise en service. Par ailleurs, le centre commercial des Arcades devrait être redynamisé en favorisant l’agriculture urbaine.

Pour l’année 2022, d’autres projets participatifs vont s’ajouter à ces programmes de la Ville. Cette dernière lancera le projet éducatif territorial avec la participation des parents et des équipes éducatives. Une vaste opération de rénovation du centre-ville de Noisy-le-Grand est aussi envisagée par le développement de l’offre commerciale et de la mobilité douce.