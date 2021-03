Seine-Saint-Denis : le gagnant du dernier marché de génie civil de la ligne 16 du Grand Paris Express dévoilé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le dernier marché de génie civil de la ligne 16 du Grand Paris Express est confié au groupement d’entreprises formé par Razel-Bec, Fayat Metal et Sefi-Intrafor.

Le projet de la ligne 16 du Grand Paris Express reliant Saint-Denis à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) connaît un nouveau rebondissement. Le 22 février dernier, la Société du Grand Paris Express (SGP) a attribué le troisième et dernier marché de génie civil de la ligne au groupement d’entreprises constitué de Razel-Bec, Fayat Metal et Sefi-Intrafor. Ce groupement décroche ainsi un contrat de 325 M€.

Ce marché concerne la construction du tronçon reliant la gare de Clichy-Montfermeil (Seine-Saint-Denis) à celle de Noisy-Champs (Seine-Saint-Denis). « La signature de ce troisième marché de génie civil de la ligne 16 permettra de boucler la ligne avec un objectif de mise en service amélioré en 2028 au lieu de 2030 initialement », rappelle Thierry Dallard, président du directoire de la SGP. Les travaux de ce dernier tronçon débuteront en septembre 2021 et dureront sept ans. À l’issue du chantier, les quartiers de Clichy-Montfermeil, mal desservis par les transports en commun, seront désenclavés.