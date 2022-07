Seine-Saint-Denis : le bureau de poste du quartier Croix-de-Chavaux, à Montreuil, sera en chantier jusqu’en août 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le bureau de poste du quartier Croix-de-Chavaux, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), est fermé pour rénovation.

Depuis le 16 juin 2022, et pendant deux mois, le bureau de poste du quartier Croix-de-Chavaux, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), fait l’objet de travaux de rénovation et de modernisation, afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil et de prise en charge aux usagers, et d’améliorer les conditions de travail du personnel. Cette opération intervient après la réhabilitation du bureau de poste Montreuil Ermitage, situé en Seine-Saint-Denis.

Pendant toute la durée du chantier, le bureau de poste, fermé au public, propose une modification de ses services : les opérations financières s’effectuent désormais au bureau de poste Montreuil Ermitage et le retrait des colis au Carré Pro Entreprises, rue Ariste-Hémard. La distribution du courrier n’est pas perturbée par les travaux.