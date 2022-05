Seine-Saint-Denis : lancement officiel du chantier du Centre aquatique de Marville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le nouveau Centre aquatique de Marville est en cours de construction. Le chantier ne prendra fin qu’en octobre 2023.

Débutés en janvier 2022, les travaux de construction du nouveau Centre aquatique de Marville, à cheval sur les communes de La Courneuve et de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ont été officiellement lancés le 21 avril 2022. Cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence de Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis et de Yasmine Camara, conseillère régionale d’Ile-de-France déléguée spéciale aux Jeux olympiques et paralympiques, a été marquée par une mise en eau dans un minibassin en maquette.

Ce chantier, inscrit dans le cadre du projet d’aménagement du parc départemental des sports de Marville, prévoit l’aménagement d’un nouveau complexe aquatique de 4 600 m². Cet équipement sportif, destiné à renforcer l’offre aquatique au niveau du parc départemental des sports de Marville, disposera de plusieurs bassins et d’une plage aqualudique. Il sera aussi équipé d’un espace bien-être. Ce nouveau complexe sera livré en 2023 et accueillera les entraînements de water-polo des Jeux olympiques 2024. Il ne sera ouvert au grand public qu’en septembre 2024.

La construction de cet équipement, chiffrée à 30,5 millions d’euros, est assurée par l’entreprise GCC. Elle est financée par la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo). Celle-ci supervise le projet et a reçu des subventions de la part du département et de la Ville de Paris.