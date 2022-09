Seine-Saint-Denis : lancement des travaux de reconstruction du nouveau collège Pierre-Sémard à Bobigny

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le nouveau collège Pierre-Sémard est en cours de construction à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Il devrait être livré d’ici à 2024.

L’actuel collège Pierre-Sémard est devenu vétuste et fait face à une insuffisance de capacité d’accueil. Afin d’y remédier, la ville de Bobigny et le département de Seine-Saint-Denis ont décidé de se lancer dans la reconstruction d’un nouvel établissement. La première pierre a été posée le 9 septembre 2022 en présence de Stéphane Troussel, le président du département de la Seine-Saint-Denis, et d’Abdel SADI, le maire de Bobigny.

Le nouveau collège, dont la livraison est prévue d’ici au premier trimestre 2024, permettra à la communauté éducative de bénéficier de conditions plus adaptées aux besoins pédagogiques actuels. L’infrastructure sera équipée d’une salle d’exposition, d’une salle polyvalente et d’une salle de sport de 360 m². Elle disposera également d’un réfectoire d’une capacité de 400 demi-pensionnaires et de quatre logements de fonction. Inscrit dans le cadre du plan « Éco-collège » du Département, le collège sera aussi doté de terrasses végétalisées, de cours oasis et d’un jardin potager.

L’aménagement de ce collège, qui pourra accueillir 700 élèves à sa livraison, est chiffré à 27 millions d’euros. Le chantier sera intégralement financé par le Département.