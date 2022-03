Seine-Saint-Denis : la réhabilitation de la cité de la Prêtresse à Stains a commencé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Stains, les travaux de réhabilitation de la cité de la Prêtresse débutent.

Les travaux de réhabilitation de la cité de la Prêtresse, à Stains (Seine-Saint-Denis), sont lancés. Ils débuteront sur le bâtiment E et se poursuivront sur les bâtiments D, C et A.

Réalisé par le bailleur social, Seine-Saint-Denis Habitat (SSDH), le projet permettra à terme d’améliorer le cadre de vie et de rénover les habitations. L’opération consiste à réhabiliter 266 logements et à refaire l’isolation thermique de chaque bâtiment pour apporter plus de confort. Elle prévoit aussi un réaménagement des espaces extérieurs, notamment la création d’un nouveau parc et d’une traversée piétonne entre le centre-ville et la gare de la ligne T11 Express.

Le calendrier de réalisation des travaux aboutira à une transformation complète du quartier en 2028. Précisons que ce programme de rénovation découle d’une initiative commune de l’agglomération de la Plaine Commune Grand Paris, de l’office public de l’habitat Seine-Saint-Denis et de la municipalité de Stains.