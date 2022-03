Seine-Saint-Denis : la modernisation du groupe scolaire Victor-Hugo à Épinay-sur-Seine devrait s’achever en août 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Des travaux de modernisation sont réalisés au sein du groupe scolaire Victor-Hugo à Épinay-sur-Seine. Ils devraient se terminer au mois d’août 2022.

Les écoles élémentaires Victor-Hugo 1 et 2 à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) font l’objet de travaux de modernisation depuis 2018. Une première phase du chantier, achevée en janvier 2022, a permis de rénover la cour de récréation, de transformer l’un des deux gymnases de l’établissement en salles de classe, de réhabiliter le bloc sanitaire, de refaire l’isolation des bâtiments et d’aménager des selfs pour la cantine scolaire. La seconde phase de l’opération a été lancée en février 2022. Devant s’étaler jusqu’en août 2022, elle portera sur la rénovation des menuiseries extérieures au niveau de la façade nord et sud.

Au total, le coût des travaux s’élève à 3,3 millions d’euros. Une partie du financement (1,75 million d’euros) a été prise en charge par l’État, grâce à des subventions. Selon la municipalité d’Épinay-sur-Seine, le projet vise à améliorer la performance énergétique des bâtiments d’enseignements, à fluidifier la circulation au sein de la cantine scolaire et à renouveler l’ensemble des infrastructures.