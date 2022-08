Seine-Saint-Denis : L’Ile-Saint-Denis, extension du collège Alfred-Sisley

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le collège Sisley, à L’Ile-Saint-Denis, accueillera quelque 100 élèves de plus en 2023.

Lancée en avril 2021, la rénovation complète du collège Alfred-Sisley, à L’Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), se poursuit. Portant sur le réaménagement de l’ensemble du bâti, soit une surface de 2 000 m², et sur une extension de 1 400 m², l’opération a également nécessité l’installation de locaux provisoires d’environ 1 200 m². L’enveloppe globale dédiée à ce projet s’élève à environ 16 millions d’euros.

Ce programme de restructuration vise à augmenter la capacité du collège à 500 élèves contre 400 élèves actuellement. Il porte également sur la mise en accessibilité de l’ensemble des espaces intérieurs et extérieurs de l’établissement. Un bâtiment central reliera les trois bâtis existants. Il distribuera au rez-de-chaussée les espaces d’accueil et de vie scolaire et la demi-pension. Le projet prévoit, par ailleurs, la création d’un dispositif d’accueil des élèves depuis le quai de la Marine.