Seine-Saint-Denis : l’avenue Michelet à Saint-Ouen-sur-Seine commencera sa mue en 2023

À Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), le nouvel aménagement de l’avenue Michelet est en cours de conception. Le projet définitif sera prêt d’ici à la fin de l’année 2022 pour permettre le lancement des travaux à partir de 2023.

Les grandes lignes du réaménagement de l’avenue Michelet à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) ont été présentées en réunion publique le 6 juillet 2022. L’opération prévoit la réduction de la largeur de la voie de circulation des automobiles au profit de nouvelles pistes cyclables sécurisées en bordure. De nouvelles places de stationnement seront aussi créées de part et d’autre de la chaussée. Des traversées piétonnes et cyclistes seront mises en place tout au long de l’avenue. De nombreux dispositifs de sécurisation s’y ajouteront pour réduire les risques d’accident.

Le projet portera par ailleurs sur une transformation de l’espace public afin de le rendre plus agréable, en particulier pour les piétons et les riverains. De nouveaux aménagements paysagers seront effectués, en plus des arbres existants, et une amélioration des réseaux d’assainissement des eaux pluviales est également prévue.

Selon le calendrier général de l’opération, l’esquisse finale du projet de réaménagement de l’avenue sera dévoilée d’ici au mois de novembre 2022, dans la perspective d’un lancement des travaux pour le premier trimestre 2023.