Seine-Saint-Denis : l’avenue Gabriel-Péri à Montreuil sera pacifiée d’ici à 2023

À Montreuil (Seine-Saint-Denis), l’avenue Gabriel-Péri, sur le tracé de la RD37, est au centre d’un projet de réaménagement depuis 2019. Ce projet, porté par le Département, découle d’un constat montrant la dégradation des arbres plantés le long de la chaussée. Dans un souci de sécurité, la collectivité a décidé de requalifier cette avenue afin d’apaiser la circulation et de favoriser la biodiversité.

Le projet, au centre d’une phase de concertation depuis janvier 2022, portera sur la reconfiguration de la voirie et sur la création d’un nouvel aménagement paysager. Au niveau de la chaussée, le Département prévoit de réduire la voie de circulation des voitures et de matérialiser une voie réservée aux bus. Au niveau des trottoirs, une piste cyclable sera créée et un nouveau revêtement sera appliqué sur les espaces piétons. À cela s’ajoutera la création de bandes désimperméabilisées qui serviront à protéger les arbres existants et ceux qui seront plantés.