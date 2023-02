Seine-Saint-Denis : l’ancienne gare de déportation des juifs, à Bobigny, est devenue un mémorial

Durant la Seconde Guerre mondiale, la gare de Bobigny (Seine-Saint-Denis) était un lieu de transit pour les juifs, avant leur départ vers les camps d’extermination. Afin de préserver sa valeur historique, la gare a été transformée en un lieu de mémoire. Les travaux étant terminés, le lieu a ouvert au public le 18 janvier 2023.

Le projet a permis d’aménager un espace dédié aux manifestations commémoratives et culturelles. Le site historique présente également un parcours relatant le vécu des déportés. Des panneaux explicatifs et des témoignages de rescapés ont notamment été installés sur le cheminement menant vers les wagons. Sur le quai, plus de 70 stèles ont été érigées le long des rails, en rappel du nombre de convois envoyés vers les camps d’extermination.

Dans le cadre de cette transformation qui a coûté plus de 4 millions d’euros, l’infrastructure d’origine a été conservée. Les travaux ont porté essentiellement sur la restauration du bâtiment des voyageurs et des pavés du parvis.