Seine-Saint-Denis : J.O. 2024, de nouveaux ponts sont en construction.

En vue de la préparation des Jeux olympiques de Paris 2024, plusieurs ouvrages d’art sont en cours de construction à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

À Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), l’autoroute A1 a été fermée à la circulation du 8 au 11 août 2022 afin de réaliser des travaux d’aménagement en prévision des Jeux olympiques de Paris 2024. Le chantier portait notamment sur la mise en place d’une passerelle de 70 mètres reliant le Stade de France et le Centre aquatique olympique. Destiné aux piétons et aux cyclistes, l’ouvrage ne dispose pas d’appui ni de pilier. D’autres travaux seront toutefois nécessaires pour assurer son bon fonctionnement. La passerelle sera accessible avant 2024.

D’autres ouvrages sont également en cours de construction dans le cadre des J.O. C’est le cas du futur pont qui devra relier deux parties du village olympique entre Saint-Denis et l’Ile-Saint-Denis. Un autre pont permettra par ailleurs de rejoindre le quartier Pleyel et la future gare de La Plaine - Saint-Denis. Enfin, une passerelle reliant le Stade de France et le quartier du Franc-Moisin est aussi en cours de réalisation.