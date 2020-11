Seine-Saint-Denis : inauguration du nouvel espace de stockage du Fonds Régional d’Art Contemporain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Equipement Supprimer Valider Valider

Les nouvelles réserves du Frac de Romainville sont désormais accessibles au grand public.

La région Île-de-France s’est lancée dans la construction de réserves destinées au Fonds Régional d’Art Contemporain (Frac) à Romainville (Seine-Saint-Denis). Ce projet a été cofinancé par le ministère de la Culture et la Région. Il donne naissance à un bâtiment de près de 2 000 m², imaginé et conçu par l’agence d’architecture Freaks. La nouvelle infrastructure s’étend sur trois niveaux à proximité d’une école de mode et de design, d’une résidence d’artistes et de galeries réunies sous l’enseigne Komunuma. Elle a ouvert ses portes le 15 octobre dernier tandis que l’inauguration officielle se tiendra le 27 novembre 2020.

Ce nouvel édifice est dédié à la conservation des collections du Frac des années 1980 : 2 000 œuvres aux formats divers, représentant la pluralité de l’art contemporain. Selon l’agence d’architecture Freaks, « le nouveau bâtiment est entièrement pensé pour le stockage et le déplacement des œuvres de la collection. Il intègre au rez-de-chaussée une rue intérieure accessible aux camions de transport d’œuvres. Les hauteurs libres de chaque plateau, respectivement cinq mètres, quatre mètres et trois mètres, permettent une hiérarchisation des stockages en fonction des différents formats des œuvres ».