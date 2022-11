Seine-Saint-Denis : inauguration du nouveau conservatoire Jacques-Higelin à Pantin

Le 15 octobre 2022, la commune de Pantin (Seine-Saint-Denis) a inauguré le nouveau complexe composé d’une piscine historique et d’un conservatoire. L’aménagement de cet ensemble particulier a été adopté en 2014.

Le conservatoire Jacques-Higelin, remplaçant un ancien bâtiment, est établi sur une superficie de plus de 6 000 m2. Plus de 1 000 élèves pourront y suivre des cours de musique, d’art plastique et de théâtre. Il comporte aussi un auditorium de 250 places dédié aux concerts et aux spectacles. Près du conservatoire, la piscine datant de 1937 a été agrandie. Elle a été équipée d’un nouveau bassin de 25 mètres. Un solarium ouvre la piscine vers l’extérieur et une salle de cardio contenant 15 appareils complète l’ensemble. La piscine et le conservatoire sont reliés par une galerie d’art.

Ce nouvel équipement permettra de faciliter l’accès du public à la culture. Pour ce projet, environ 58 millions d’euros ont été investis, financés en partie par l’intercommunalité Est Ensemble, le Département et l’État.