Seine-Saint-Denis : inauguration du Five Marville de La Courneuve

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Equipement Supprimer Valider Valider

Le département de la Seine-Saint-Denis élargit ses infrastructures sportives grâce à la construction du complexe Five Marville. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en septembre dernier.

Le groupe Five (2,1 M€ de CA en 2017) s’est lancé dans la construction d’un complexe sportif baptisé Five Marville au sein du parc départemental des sports à La Courneuve (Seine-Saint-Denis). L’inauguration s’est tenue le 24 septembre dernier en présence de Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis, et de Mathieu Hanotin, président de la Plaine commune et conseiller départemental délégué au sport et à l’organisation des grands événements.

Le Five Marville couvre une surface totale de 4 356 m² avec des terrains indoor et outdoor. Ce nouvel équipement sportif se dote aussi d’un espace clubhouse, d’un bar snacking et d’une terrasse.

Le Département a signé une convention d’occupation de 30 ans avec le groupe Five pour l’édification du centre. Cette construction a pour but de diversifier l’offre sportive du parc des sports de Marville, voire de la Seine-Saint-Denis.