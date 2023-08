Seine-Saint-Denis : inauguration de la nouvelle passerelle entre le centre aquatique et le Stade de France à Saint-Denis

À un peu plus d’un an des Jeux olympiques de Paris 2024, les travaux de construction de la passerelle reliant le Stade de France et le centre aquatique à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ont pris fin. Les deux sites olympiques sont désormais officiellement reliés, et les acteurs du projet ont procédé à l’inauguration, le 7 juin dernier. La cérémonie s’est déroulée en présence de Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris, qui assure la maîtrise d’ouvrage. Clément Beaune, le ministre délégué chargé des Transports, et Tony Estanguet, le président du comité d’organisation des Jeux (COJO), ont également assisté à l’événement.

La nouvelle passerelle, d’une longueur d’environ 100 mètres, a été conçue comme une véritable allée piétonne. De ce fait, une attention particulière a été portée à la sécurité et au confort des usagers. Des parois antibruit ont ainsi été installées afin de réduire les nuisances sonores dues à la présence, en contrebas, de deux axes routiers. L’opération comprenait aussi la mise en place de mâts d’éclairage de chaque côté de l’ouvrage. Le lieu a été embelli grâce à des aménagements paysagers.