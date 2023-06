Seine-Saint-Denis : inauguration de la Maison de l’autisme à Aubervilliers

Annoncée en 2020 par Emmanuel Macron, le président de la République, la nouvelle Maison de l’autisme d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a été inaugurée en avril 2023. Construit dans un bâtiment d’une surface de 1 500 m² appartenant au promoteur immobilier Icade, cet équipement est implanté en face du campus Condorcet. Son aménagement a coûté plus de 3 millions d’euros, subventionné à hauteur de 55 % par l’État. Le Fonds de solidarité interdépartemental et d’investissement (FS2i) et la région Ile-de-France ont également participé au financement de l’opération.

Pensée dans les moindres détails, la structure a été conçue pour s’adapter aux spécificités des personnes autistes. Des auvents colorés indiquent notamment l’accès à l’entrée, où se situe un coin détente. Un soin particulier a en outre été apporté au choix des matériaux. Des panneaux acoustiques ont été utilisés pour les murs et le plafond afin d’atténuer le son, en raison de l’hypersensibilité de ces personnes en situation de handicap. Par ailleurs, l’espace est modulable et présente une configuration en étoile.