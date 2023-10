Seine-Saint-Denis : implantation de Grenoble École de management à Pantin

Fin août 2023, Grenoble École de management (GEM) a inauguré son nouveau campus, situé sur l'avenue Jean Lolive, à Pantin (Seine-Saint-Denis).

D’une superficie de 6 000 m², l’infrastructure est principalement construite en bois et se compose de deux bâtiments de six étages. Le premier abrite les services administratifs et une bibliothèque, tandis que le second est destiné aux salles de cours et aux espaces dédiés aux étudiants. Le campus dispose aussi d'une cafétéria au rez-de-chaussée avec une capacité de 120 places et d'un auditorium en sous-sol pouvant accueillir jusqu'à 280 personnes pour des conférences. Les étages sont équipés de salles de réunion et de classes dotées de la technologie Hyflex, permettant l'enseignement en présentiel et à distance en simultané. De plus, un toit-terrasse végétalisé a été aménagé au sixième étage avec une vue sur la tour de Romainville et le quartier du Port.

GEM prévoit d'accueillir quelque 2 500 élèves chaque année au sein de ce nouvel établissement.