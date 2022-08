Seine-Saint-Denis Habitat : quartier Chemin Vert, une réhabilitation au service du confort des résidents

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Habitat Supprimer Valider Valider

Le parc immobilier de Seine-Saint-Denis Habitat fera l’objet de plusieurs travaux dans le cadre de la réhabilitation du quartier Chemin Vert et de l’Abreuvoir à Bobigny.

Gérant plus de 540 logements dans le quartier Chemin Vert à Bobigny, Seine-Saint-Denis Habitat a présenté au ministre du Logement, Olivier Klein, en juillet 2022, les travaux prévus dans le cadre de la réhabilitation de ce quartier.

D’un coût estimé à plus de 25 millions d’euros, le projet comprend la création de balcons du rez-de-chaussée au dernier étage, des travaux d’isolation thermique et la rénovation des parties communes. Une loge de gardien, des locaux résidentiels et des locaux d’activités seront également aménagés au rez-de-chaussée. Dix-huit logements seront par ailleurs supprimés pour agrandir les halls. Ces opérations sont prévues pour le premier trimestre 2023.

Dans le quartier de l’Abreuvoir, Seine-Saint-Denis Habitat prévoit la réhabilitation des bâtiments et des espaces extérieurs. L’objectif est d’obtenir une labellisation NF Habitat HQE de niveau Exceptionnel. La construction de nouveaux logements est aussi programmée pour un montant de près de 180 millions d’euros. Les travaux de réhabilitation devraient commencer d’ici au deuxième trimestre 2023. Les nouvelles constructions, quant à elles, sont prévues pour le premier semestre 2024.